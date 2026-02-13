Macron | Ucrainaniente pace senza Europa

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che senza il coinvolgimento dell’Europa non ci sarà pace in Ucraina. Durante la conferenza sulla sicurezza a Monaco, Macron ha invitato gli altri paesi a seguire l’esempio della Francia, sottolineando che l’unità europea è fondamentale per trovare una soluzione duratura. Ha anche aggiunto che le critiche agli sforzi europei sono infondate e che tutti dovrebbero apprezzare il ruolo di Parigi nella crisi.

20.50 "Tutti dovrebbero ispirarsi a noi e dovrebbero smetterla di criticarci". Lo dice il leader francese Macron alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Noi vogliamo un'Europa più forte", spiega. Poi: in Ucraina "non ci sarà la pace senza gli europei". E anche in caso di un accordo, "dovremo sempre far fronte a una Russia aggressiva". Dunque l'Europa dovrà "definire regole di coesistenza" con Mosca. E "la soluzione non è cedere alle richieste russe ma aumentare la pressione".