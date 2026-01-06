Zelensky Macron e Starmer firmano per una forza di pace in Ucraina Meloni | Niente truppe italiane
Zelensky, Macron e Starmer hanno firmato un documento per promuovere una forza di pace in Ucraina, durante una riunione di circa tre ore. La proposta mira a favorire un approccio diplomatico alla crisi. Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà truppe, sottolineando la volontà di trovare soluzioni pacifiche senza coinvolgimento militare diretto.
Una riunione durata poco meno di 3 ore e che prova ad aprire qualche spiraglio diplomatico per porre fine alla guerra in Ucraina. Martedì 6 gennaio si è svolto a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi, alla presenza di una trentina di leader occidentali e dei due emissari americani. 🔗 Leggi su Today.it
