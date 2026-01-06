Zelensky Macron e Starmer firmano per una forza di pace in Ucraina Meloni | Niente truppe italiane

Zelensky, Macron e Starmer hanno firmato un documento per promuovere una forza di pace in Ucraina, durante una riunione di circa tre ore. La proposta mira a favorire un approccio diplomatico alla crisi. Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà truppe, sottolineando la volontà di trovare soluzioni pacifiche senza coinvolgimento militare diretto.

