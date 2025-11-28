Piano pace Trump von der Leyen | Niente sull' Ucraina senza l' Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 26 novembre 2025 "Accogliamo con favore gli sforzi guidati dal Presidente Trump. Dopo mesi di discussioni, è importante che sia iniziato il lavoro su un testo vero e proprio. Naturalmente, sappiamo tutti che sono necessari ulteriori sforzi. Ma credo che, grazie al lavoro svolto da Ucraina, Stati Uniti e noi europei negli ultimi giorni a Ginevra, ora abbiamo un punto di partenza. UUn principio è stato accettato. Niente sull'Ucraina senza l'Ucraina. Niente sull'Europa senza l'Europa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria di Strasburgo circa la posizione europea sul piano di pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online