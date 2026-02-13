Ma non è possibile… Enzo Iacchetti e Ezio Greggio la notizia choc arrivata nelle ultime ore

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono rimasti senza parole dopo aver ricevuto una notizia improvvisa, che ha scosso il loro ambiente lavorativo. La notizia è arrivata proprio mentre i due comici si preparavano a registrare una puntata del loro show, e ha generato scompiglio tra colleghi e fan. I dettagli di quanto accaduto ancora non sono ufficiali, ma la sorpresa è stata palpabile tra chi li segue.

La prima serata di giovedì 12 febbraio 2026 vede Don Matteo 15 confermarsi al primo posto negli ascolti, pur senza superare la soglia dei 4 milioni di spettatori. La fiction di Rai 1 mantiene la leadership e distanzia le principali proposte concorrenti, compresa la scelta di Canale 5 di proporre Striscia la notizia in prime time con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Secondo i dati Auditel, la puntata di Don Matteo 15 registra 3.790.000 spettatori con il 23,2% di share, risultato sufficiente per guidare la serata e collocarsi nettamente davanti alla programmazione Mediaset. Ascolti TV 12 febbraio 2026: Don Matteo 15 al comando. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ma non è possibile…”. Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, la notizia choc arrivata nelle ultime ore Approfondimenti su enzo iacchetti Ezio Greggio e Enzo Iacchetti choc con Samira Lui a Striscia la notizia, lei senza parole: “Non potete dire questo…” Durante la puntata del 5 febbraio, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno fatto un commento che ha lasciato senza parole Samira Lui. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la brutta notizia dopo l’ultima puntata di Striscia la Notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno appreso che il loro contratto con Striscia la Notizia non sarà rinnovato, dopo l’ultima puntata andata in onda giovedì 12 febbraio 2026. Ultime notizie su enzo iacchetti Argomenti discussi: È uscito il video di ‘Opalite’ di Taylor Swift, ecco perché non lo trovate (per ora) su YouTube; Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; La vita impossibile di una disabile: Posti auto riservati sempre occupati e mai nessuno che faccia rispettare le regole; Come cambia l’assegno sociale nel 2026?. Perché Andrea Pucci salta pure Stasera Tutto È Possibile dopo Sanremo 2026?/ Non c’entra la polemica ma…Perché Andrea Pucci salta pure Stasera Tutto È Possibile dopo Sanremo 2026? Non c'entra la polemica ma una precisa scelta Mediaset ... ilsussidiario.net Andrea Pucci fuori da Stasera Tutto è possibile, l’anteprima a Non è la Tv: Ma la questione Sanremo non c’entraNella quarta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it, Andrea Parrella rivela che Andrea Pucci non sarà tra gli ospiti stagionali di Stasera tutto è possibile: C’è un accordo esclusivo ... fanpage.it Enzo Iacchetti in diretta: “sono il figlio della serva” #Striscialanotizia ora in onda su #Canale5 @EzioGreggio #EnzinoIacchetti #EzioGreggio x.com Enzo Iacchetti diffida Meta e annuncia querela contro gli autori dei post “offensivi, falsi, manipolati e istigatori all’odio”. Leggi il comunicato stampa al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/enzo-iacchetti-diffida-meta-annuncia-querela-contro-autori- - facebook.com facebook