Vitellino morto nel Roccolo Nessun branco in azione

Un vitellino è stato trovato morto nel Parco del Roccolo ad Arluno. La vittima era un vitellino che si trovava in una cascina immersa nel verde. Le prime verifiche indicano che a ucciderlo è stato un lupo. Nessun branco è stato avvistato in azione, ma l’evento ha fatto subito discutere tra i residenti e gli esperti della zona.

ARLUNO (Milano) Ad uccidere il vitellino nel cuore del Parco del Roccolo è stato un lupo. Il fatto risale alla metà di novembre, quando in una cascina di Arluno, immersa nel verde del parco, un vitellino venne trovato senza vita. Da subito si erano rincorse ipotesi di ogni tipo: un cane di grossa taglia, un ibrido, una volpe. Ma ora le indagini del Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana hanno messo la parola fine ai dubbi: le tracce, i segni, il modus operandi non lasciano spazio a interpretazioni. È stato un lupo. Un animale che negli ultimi anni ha dato segnali di un ritorno discreto ma costante.

