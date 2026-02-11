Il laboratorio DETAILLs dell' Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per il public engagement e l' impatto sociale

Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa ha vinto il Premio Mario Raffa per il public engagement e l'impatto sociale. La premiazione arriva dopo che il team ha portato avanti progetti concreti con la comunità, dimostrando come la ricerca possa coinvolgere e aiutare le persone. La vittoria riconosce l’impegno dell’ateneo toscano nel collegare il mondo accademico con le esigenze reali della società.

Il DETAILLs Lab dell'Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa - Public Engagement and Social Impact, promosso dall'Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG) per valorizzare le migliori iniziative di terza missione delle università italiane. La premiazione è avvenuta.

