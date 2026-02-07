La Provincia di Varese lavora alla revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, il nuovo Ptcp. Insieme agli enti locali, si sta definendo un documento che guiderà lo sviluppo del territorio nei prossimi 10-15 anni, con attenzione a verde, cultura e mobilità sostenibile. Il piano dovrebbe essere pronto entro fine anno, dopo un percorso di condivisione aperto a tutti i soggetti interessati.

Il documento strategico che detterà le regole dello sviluppo del territorio nei prossimi 10-15 anni. Sarà pronto per fine anno il nuovo Ptcp, il Piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui revisione la Provincia di Varese sta lavorando con un percorso di condivisione che ha coinvolto gli enti locali e i portatori di interesse. Ad aprile è prevista l’adozione in consiglio provinciale, a cui seguirà a settembre l’approvazione. Il nuovo piano prenderà il posto di quello vigente che risale al 2007. "È uno degli obiettivi più importanti del mandato - ha detto il presidente Marco Magrini - questo è il documento del futuro: andrà ad incidere sui Comuni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verde, cultura e mobilità sostenibile. Provincia ed enti locali insieme studiano il rilancio del territorio

