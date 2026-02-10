Riscoprire i corsi d’acqua per il nostro territorio

La scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare Melani ha intervistato il signor Bruno Tempestini, Ispettore Onorario per i Beni Archeologici. Durante l'incontro, si è parlato di come il nostro territorio possa riscoprire e valorizzare i corsi d’acqua. Tempestini ha spiegato l’importanza di preservare i fiumi e i ruscelli locali, che rappresentano un patrimonio da tutelare e riqualificare. La loro condizione, a volte trascurata, può migliorare con interventi semplici e pratici. La

Tra queste, va ricordato il lavoro portato avanti sulla ricostruzione dell'intricato reticolo di canali, fossi e mulini utilizzati lo scorso secolo per le attività quotidiane del paese di Montale. Purtroppo, a partire dagli ultimi decenni del '900, gran parte di questo reticolato e strutture sono state demolite e quando si parlò di abbattere anche l'ultimo mulino situato nella frazione di Stazione, il signor Tempestini decise di intervenire.

