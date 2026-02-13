Lungomare ferito dal maltempo Ripepi chiede inserimento nello stato di emergenza

Il sindaco Ripepi denuncia i danni al lungomare causati dal maltempo, che ha portato a uno scenario di grande distruzione. Centinaia di sanpietrini sono stati spazzati via dalle onde, mentre le strutture dei lidi lungo il tratto più famoso d’Italia sono state gravemente danneggiate, con molte perdite visibili. Ripepi chiede ora di inserire la zona nello stato di emergenza per intervenire rapidamente.

Il segretario regionale di Alternativa Popolare ha effettuato un monitoraggio dei luoghi del litorale reggino colpiti dall'evento climatico di ieri e lo collega al devastante ciclone di qualche settimana fa Afferma Ripepi: “Il monitoraggio effettuato non lascia dubbi: l’intera costa reggina è stata colpita senza distinzioni. Da Bocale a Pellaro, passando per San Gregorio, Reggio Sud e il parco lineare Sud, fino a Gallico e Catona; la lunghissima linea costiera della nostra città è uscita profondamente ferita da questo evento". Continua Massimo Ripepi: “Gli imprenditori e i cittadini reggini stanno subendo gli effetti di una crisi economica e sociale senza precedenti: per questo gli interventi devono essere immediati.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il lungomare di Siderno mostra ancora i danni del ciclone Harry, che ha colpito la zona pochi giorni fa.

Il lungomare di Siderno è di nuovo sotto i riflettori dopo il passaggio del ciclone Harry.

