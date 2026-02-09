Lungomare di Siderno ferito dal ciclone Il Faro | Emergenza già nel 2017

Il lungomare di Siderno mostra ancora i danni del ciclone Harry, che ha colpito la zona pochi giorni fa. Le onde hanno lasciato dietro di sé distruzione e presto si pensa a come intervenire per mettere in sicurezza la zona. La comunità si prepara a chiedere interventi urgenti, ricordando che già nel 2017 il problema era stato evidenziato senza ottenere risposte concrete.

Siderno, 9 febbraio 2026 – Il lungomare della cittadina calabrese è duramente provato dal recente ciclone Harry, riaprendo una ferita che, secondo il movimento civico Il Faro, affonda le radici nel 2017. La mancata manutenzione e la mancata implementazione di misure di protezione a lungo termine, nonostante gli allarmi, hanno reso il litorale particolarmente vulnerabile agli eventi climatici estremi, compromettendo la stagione turistica estiva e l’economia locale. La discussione è stata al centro di un recente consiglio comunale aperto alla cittadinanza, convocato dall’amministrazione guidata da Mariateresa Fragomeni per fare il punto sui danni causati dall’uragano.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Siderno Lungomare Lungomare di Siderno ferito dal ciclone, Il Faro: "Emergenza già nel 2017, non si è fatto nulla" Il lungomare di Siderno è di nuovo sotto i riflettori dopo il passaggio del ciclone Harry. Ciclone Harry, sopralluogo sul lungomare di Siderno Il sopralluogo sul lungomare di Siderno, effettuato in occasione di Ciclone Harry, ha permesso alle autorità di valutare i danni causati dall'evento atmosferico. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Siderno Lungomare Argomenti discussi: Siderno: ieri giornata di incidenti. In gravi condizioni un motociclista. Siderno colpita dall’ondata di maltempo: il sindaco Fragomeni lancia un appello alla comunitàSiderno si è svegliata oggi ferita e colpita al cuore, a causa dei gravi danni subiti dal lungomare, così come ha dichiarato il sindaco Mariateresa Fragomeni. laprimapagina.it Siderno, riapre il tratto centrale del lungomare: ripartenza dopo i danni del ciclone HarryDopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry, Siderno (Reggio Calabria) compie un primo, importante passo verso la normalità. Da ieri sera è stata infatti ... laprimapagina.it Ampia partecipazione di cittadini, tecnici e istituzioni per discutere ricostruzione e difesa... #difesacostiera #lungomare #SIDERNO facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.