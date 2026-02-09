Lungomare di Siderno ferito dal ciclone Il Faro | Emergenza già nel 2017 non si è fatto nulla

Il lungomare di Siderno è di nuovo sotto i riflettori dopo il passaggio del ciclone Harry. Il mare ha danneggiato seriamente la passeggiata, e ora il Comune annuncia lavori di riparazione e manutenzione. La zona è già stata colpita da eventi simili in passato, come nel 2017, ma niente è stato fatto allora. Ora si promette di intervenire subito, anche per evitare che altre tempeste provochino ulteriori danni.

Il lungomare di Siderno, colpito duramente dal ciclone Harry, sarà interessato da interventi di risanamento e manutenzione che abbiano anche una valenza preventiva di altri eventi climatici devastanti. Se ne è parlato durante il recente nel consiglio comunale aperto alla cittadinanza, convocato.

