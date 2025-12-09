Inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità di Luino Bertolaso | Una sanità territoriale più vicina ai cittadini

Luino (Varese), 9 dicembre 2025 –  Un nuovo spazio dedicato alle cura a Luino, nel varesotto: è stato inaugurato oggi il nuovo Ospedale di Comunità, struttura realizzata da Asst Sette Laghi nell'ambito del Piano di sviluppo dell'assistenza territoriale di Regione Lombardia. Collocato al quinto piano dell'Ospedale di Luino, l'Ospedale di Comunità è stato completamente ristrutturato grazie a un investimento di 2,38 milioni di euro, interamente finanziato con risorse Pnrr. La struttura dispone di 16 posti letto e garantisce assistenza a bassa intensità clinica, attiva 24 ore su 24 per tutto l'anno, accogliendo pazienti fragili o cronici in condizioni clinicamente stabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

