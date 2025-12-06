Luino Dangov Kolyo Dimitrov morì cadendo in cantiere | patteggiano in quattro Era stato portato a casa e non in ospedale

Luino (Varese) – Si chiude con quattro patteggiamenti la complessa vicenda giudiziaria legata alla morte del muratore Dangov Kolyo Dimitrov, deceduto dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Luino nel marzo 2022. La decisione è stata presa davanti al giudice per l’udienza preliminare di Varese, confermando un quadro di responsabilità che intreccia negligenze nella sicurezza, omissioni e persino un tentativo di depistaggio. L’infortunio, definito dagli inquirenti un caso “classico“ di mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, avvenne durante lavori edili che avrebbero richiesto ponteggi e strutture d’appoggio idonee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luino, Dangov Kolyo Dimitrov morì cadendo in cantiere: patteggiano in quattro. Era stato portato a casa e non in ospedale

