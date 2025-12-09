strade da riqualificare dalla regione contributo di centomila euro

La Regione ha stanziato un contributo di 100 mila euro per la riqualificazione delle strade cittadine. Gli interventi di manutenzione mirano a migliorare la sicurezza e la qualità delle vie, contribuendo al decoro urbano e alla vivibilità della città. Un passo importante per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture locali.

Gli interventi di manutenzione delle strade cittadine saranno finanziati da un contributo regionale di 100mila euro. Metà dell’importo sarà coperto con risorse messe a disposizione dal Comune. Gli interventi, in particolare, riguarderanno la messa in sicurezza e l’asfaltatura di alcuni incroci cittadini, in particolare via Leonardo da Vinci, largo Primo Maggio e via de Amicis. Saranno lavori tesi al miglioramento della viabilità e in alcuni casi prevedendo la creazione di spartitraffico. Non è il primo stanziamento regionale finalizzato a questi progetti: in tre anni sono stati circa 300mila euro quelli erogati a favore di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it