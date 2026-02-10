Bollette mutui abitazioni provvisorie | le proposte dei sindacati per l' emergenza al Grattacielo

I sindacati tornano a chiedere interventi concreti per le famiglie colpite dall’ordinanza di sgombero delle torri. Cgil, Cisl e Uil si dicono preoccupati per le conseguenze di questa decisione e propongono soluzioni pratiche come il pagamento delle bollette, mutui e l’assegnazione di abitazioni temporanee. La questione resta calda, con centinaia di persone in ansia per il futuro.

Cgil, Cisl e Uil: "Si parla solo di aspetti tecnici, ma non di persone. Serve un cambio di passo" La querelle sul Grattacielo non accenna a placarsi. A tornare sul tema, questa volta, sono i sindacati, con Cgil, Cisl e Uil che “esprimono forte preoccupazione per ciò che si sta determinando a seguito dell’imminente esecutività dell’ordinanza di sgombero delle torri, che coinvolgerà centinaia di residenti tra inquilini e proprietari, comprese famiglie con minori, persone fragili e nuclei in difficoltà economica”. “Nonostante il dibattito pubblico si sia incentrato prevalentemente su aspetti tecnici e amministrativi – viene specificato -, per le nostre organizzazioni sindacali la priorità deve essere la tutela della dignità e del futuro delle persone coinvolte, che rischiano di essere letteralmente lasciate senza casa e senza risposte.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

