A seguito degli sviluppi recenti, la colletta di circa 50.000 euro destinata a Luciano Masini è stata annullata e i fondi restituiti ai donatori. La decisione riflette l’aggiornamento sulla vicenda riguardante l’uccisione dell’aggressore a Capodanno, che ha portato a una revisione delle iniziative di solidarietà avviate. Questa scelta sottolinea l’importanza di un’informazione accurata e di un impegno responsabile nel rispetto delle circostanze.

Rimini, 9 gennaio 2026 – Un tesoretto di circa 50mila euro è pronto a tornare nelle tasche di tutti coloro i quali sin da subito si prodigarono con donazioni anche cospicue in favore del luogotenente dell’Arma dei carabinieri Luciano Masini. Tanto infatti era stato raccolto dall’associazione Vivilla Aps dopo il Capodanno di terrore a Villa Verucchio, quando a fine 2024 il comandante della stazione locale dei carabinieri sparò e uccise Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che poco prima aveva accoltellato in strada quattro persone senza motivo. “Chiudere i supermercati la domenica: proposta concreta, supportata dai numeri” La raccolta fondi in pochissimo era arrivata a 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise accoltellatore a Capodanno, annullata la colletta per Masini: i 50mila euro tornano ai donatori

Leggi anche: Annullata la raccolta fondi per il maresciallo Masini, le somme di denaro restituite ai donatori

Leggi anche: Capodanno di sangue a Verucchio: congelata la colletta per Masini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Uccise accoltellatore a Capodanno, annullata la colletta per Masini: i 50mila euro tornano ai donatori; Villa Verucchio, annullata la raccolta fondi per il maresciallo Masini: «Le donazioni saranno restituite o andranno ai feriti»; Annullata la raccolta fondi per il maresciallo Masini, le somme di denaro restituite ai donatori.

Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno, caso archiviato: “Non aveva scelta” - Rimini, 27 ottobre 2025 – Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Rimini disponendo l’archiviazione ... ilrestodelcarlino.it

Carabiniere uccise accoltellatore di passanti a Rimini, caso archiviato dopo 10 mesi: “Uso legittimo dell’arma” - Dopo 10 mesi da quella terribile notte di capodanno a Rimini, è stata definitivamente archiviata l‘inchiesta a carico del maresciallo dei carabinieri Luciano Masini, comandante della stazione di ... fanpage.it

Uccise l’accoltellatore. Prosciolto il carabiniere: "Oggi ritrovo la serenità" - "Ho sempre ribadito di aver agito in quel modo perché non ho mai avuto nessun’altra possibilità. ilrestodelcarlino.it