Love Me Love Me | nonostante i cliché il film italo inglese funziona bene

Dal 13 febbraio, gli utenti di Prime Video possono vedere “Love Me Love Me”, il film romantico italo-inglese che, nonostante i cliché, conquista per la sua sincerità. La pellicola, tratta dal primo romanzo della tetralogia di Stefania S., racconta le avventure sentimentali di un gruppo di giovani, mescolando scene di vita quotidiana e emozioni intense. La differenza sta nel tocco autentico degli attori emergenti e nella colonna sonora, che mescola brani italiani e inglesi, creando un’atmosfera più vicina ai giovani di oggi.

Dal 13 febbraio su Prime Video è uscito in streaming Love Me Love Me, film romantico young adult tratto dal primo romanzo della omonima tetralogia della giovane e già amatissima scrittrice italiana Stefania S. Come per l’analoga saga spagnola di Culpables, è quasi certo che anche questo film italiano (per produzione e ambientazione e parte del cast) inglese (per lingua parlata e per nazionalità della protagonista) avrà dei seguiti: di solito per dirlo bisogna attendere il riscontro di pubblico, ma considerato il punto interrogativo che accompagna il The End finale, e il più che probabile successo che avrà questo film, si può stare abbastanza sicuri che rivedremo June, James e Will.🔗 Leggi su Today.it

