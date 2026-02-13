Lotto vincita da 21mila euro con un terno e due ambi ' oro'

Un giocatore di Santa Margherita Ligure ha vinto oltre 21 mila euro al Lotto giovedì 12 febbraio 2026, grazie a un terno e due ambi 'oro' sulla ruota di Bari. La schedina è stata giocata in un punto vendita di via Garibaldi, e la combinazione fortunata ha portato un grosso risultato alla città ligure.

Festeggia la Liguria grazie al Lotto nell'estrazione di giovedì 12 febbraio 2026. Come riporta Agipronews, un terno e due ambi 'oro' sulla ruota di Bari regalano oltre 21mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in via Garibaldi a Santa Margherita Ligure. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, per un totale di 167,2 milioni di euro da inizio 2026.