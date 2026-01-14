Il Lotto bacia Ancona | con una sola giocata realizzati tre ambi e un terno

Da anconatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel concorso del Lotto di martedì 13 gennaio, una giocata a Ancona ha portato a vincite significative. In particolare, in via Maggini, sono stati realizzati tre ambi e un terno, confermando l’interesse e la partecipazione dei giocatori nella regione. Questa occasione testimonia come una singola schedina possa portare a risultati rilevanti, contribuendo a mantenere vivo l’entusiasmo per il gioco nel territorio.

ANCONA – Ancona e le Marche esultano con il Lotto. Nel concorso di martedì 13 gennaio, come riporta l’agenzia Agipronews, grazie a una giocata effettuata in via Maggini sono stati vinti 14.750 euro grazie a tre ambi e un terno. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lotto, tre ambi e un terno fruttano una vincita da quasi 10mila euro a Napoli

Leggi anche: Nel casertano centrata la vincita più alta del Lotto: oltre 50mila euro con un terno e tre ambi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Da Tiziano a Lotto, riapre la Pinacoteca Podesti di Ancona - Ad Ancona si potranno riammirare le splendide opere tra cui tele di Tiziano, Carlo Crivelli, Guercino, Lorenzo Lotto e Sebastiano del Piombo, la collezione novecentesca di quadri di Bartolini, Bucci, ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.