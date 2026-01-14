Il Lotto bacia Ancona | con una sola giocata realizzati tre ambi e un terno

Nel concorso del Lotto di martedì 13 gennaio, una giocata a Ancona ha portato a vincite significative. In particolare, in via Maggini, sono stati realizzati tre ambi e un terno, confermando l’interesse e la partecipazione dei giocatori nella regione. Questa occasione testimonia come una singola schedina possa portare a risultati rilevanti, contribuendo a mantenere vivo l’entusiasmo per il gioco nel territorio.

