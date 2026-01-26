Lotto vincita da colpo grosso a Caprarola

Una vincita significativa ha interessato la zona di Caprarola durante le estrazioni del Lotto di venerdì 23 e sabato 24 gennaio. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i giocatori locali, confermando ancora una volta l’imprevedibilità e l’interesse che questo gioco suscita nella comunità. L’evento si inserisce nel quadro delle recenti estrazioni, attirando l’attenzione di chi segue con attenzione le sorti del Lotto in tutta la Tuscia.

Lotto, la Tuscia esulta con una vincita a sei cifre nelle estrazioni di venerdì 23 e sabato 24 gennaio. Un ambo e quatto terni su tutte le ruote regalano 124mila 500 euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in piazza Martiri della Libertà a Caprarola, nel concorso di sabato. Nel fine settimana nel Lazio è stata fatta una tripletta da oltre 146mila euro complessivi con il Lotto. Alla vincita di Caprarola, si aggiungono due a Roma: rispettivamente da 12mila e 9mila euro in via Acquaroni e in via del Grano, nell'estrazione di venerdì. A livello nazionale l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,2 milioni di euro, per un totale di 103,6 milioni di euro da inizio 2026.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

