Lotto | la vincita da 23mila euro in via Larga
Un bel colpo di fortuna per un giocatore (o giocatrice) al lotto che a Quarrata ha ottenuto la vincita record di venerdì 28 novembre. Come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso di venerdì è in Toscana e precisamente a Quarrata con 23.750 euro. La giocata è stata effettuata in via Larga 1, nella tabaccheria e ricevitoria Who di Andrea Hu. La persona fortunata aveva giocato in tutto 20 euro, sulla ruota di Torino e su tutte. Una vincita quindi inaspettata che la Dea Bendata ha voluto portare a una persona che potrà così ricordare più roseo il Natale 2025. La tabaccheria in questione tra l’altro è stata spesso campionessa di puntate fortunate, soprattutto al lotto: a luglio 2024 venne azzeccata una quaterna sulla ruota di Firenze con la maxi vincita (la più alta del 2024), di un milione e 147mila euro, da una giocata da 30 euro proprio nella stessa ricevitoria di via Larga. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Vincita da migliaia di euro al Lotto in una ricevitoria di Latina #Lotto #10eLotto #Lazio #Latina #Frosinone #Rieti #Roma #Agipronews #Vincite #Fortuna - facebook.com Vai su Facebook
Lotto: in via Larga colpo da oltre 23mila euro - Pistoia Basket 2000 Ssd Arl comunica che, dopo un’accurata analisi delle prestazioni della squadra che si sono succedute nel corso delle ultime settimane e ritenendo le stesse non in linea con le aspe ... valdinievoleoggi.it scrive
Vittoria a Cascia: SuperEnalotto regala oltre 23mila euro - Vittoria a Cascia: SuperEnalotto regala oltre 23mila euro ... Riporta valnerinaoggi.it
Lotto, un colpo da oltre 23mila euro a Sarzana - A segno la Liguria con una tripletta da oltre 43,2mila euro nelle ultime due estrazioni del Lotto di venerdì 21 e sabato 22 novembre. ligurianotizie.it scrive
SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 23mila euro - 188 di martedì 25 novembre, con il Jackpot che arriva a 83,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 27 nov ... Come scrive pressgiochi.it
Orbassano: vinti 23mila euro al SuperEnalotto nella tabaccheria di via Montegrappa - Nell’estrazione di ieri (martedì 25 novembre), come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 23. Secondo ecodelchisone.it
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 novembre: numeri vincenti - Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 27 novembre 2025: ... Riporta tg24.sky.it