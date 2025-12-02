Un bel colpo di fortuna per un giocatore (o giocatrice) al lotto che a Quarrata ha ottenuto la vincita record di venerdì 28 novembre. Come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso di venerdì è in Toscana e precisamente a Quarrata con 23.750 euro. La giocata è stata effettuata in via Larga 1, nella tabaccheria e ricevitoria Who di Andrea Hu. La persona fortunata aveva giocato in tutto 20 euro, sulla ruota di Torino e su tutte. Una vincita quindi inaspettata che la Dea Bendata ha voluto portare a una persona che potrà così ricordare più roseo il Natale 2025. La tabaccheria in questione tra l’altro è stata spesso campionessa di puntate fortunate, soprattutto al lotto: a luglio 2024 venne azzeccata una quaterna sulla ruota di Firenze con la maxi vincita (la più alta del 2024), di un milione e 147mila euro, da una giocata da 30 euro proprio nella stessa ricevitoria di via Larga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotto: la vincita da 23mila euro in via Larga