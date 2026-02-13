L'oroscopo di oggi venerdì 13 febbraio 2026 per tutti i segni | ultimo giorno di Saturno in Pesci

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, annuncia l’ultimo giorno di Saturno in Pesci, che porta tensioni e riflessioni profonde per molti segni; questa fase si conclude proprio mentre la Luna si trova in Capricorno, il suo segno preferito, creando un contrasto tra emozioni e realtà.

Salutiamo Saturno in Pesci nell'oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026: proprio in un giorno in cui la Luna si trova in Capricorno: il suo segno preferito! Il segno zodiacale fortunato sarà il Toro, finalmente, mentre il segno sfortunato è la Bilancia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

L’oroscopo di martedì 3 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci persi, Vergine illuminata

Questa mattina, l’oroscopo di martedì 3 febbraio 2026 segna un giorno di equilibrio.

Oroscopo di oggi, martedì 10 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci e Cancro sognano in grande

Oggi l’oroscopo segna una giornata intensa per molti.

Contenuti correlati

OROSCOPO DEL MESE: FEBBRAIO 2026

Video OROSCOPO DEL MESE: FEBBRAIO 2026

Argomenti discussi: Oroscopo di oggi, domenica 8 febbraio 2026; Oroscopo di oggi 10 febbraio 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo del 9 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri; Oroscopo di mercoledì 11 febbraio 2026.

l oroscopo di oggiOroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni di giovedì 12 febbraio 20260Oroscopo Paolo Fox oggi: 11 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo del noto astrologo di Rai2 e del programma I Fatti Vostri ... superguidatv.it

l oroscopo di oggiOroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026Ciò che potrebbe sarà la possibilità di poter vivere finalmente un legame stabile, di raggiungere mete sentimentali in grado di un senso tutto diverso alla vostra esistenza. Se avete abbracciato ... alfemminile.com