L'oroscopo di oggi venerdì 13 febbraio 2026 per tutti i segni | ultimo giorno di Saturno in Pesci
L’oroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, annuncia l’ultimo giorno di Saturno in Pesci, che porta tensioni e riflessioni profonde per molti segni; questa fase si conclude proprio mentre la Luna si trova in Capricorno, il suo segno preferito, creando un contrasto tra emozioni e realtà.
Salutiamo Saturno in Pesci nell'oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026: proprio in un giorno in cui la Luna si trova in Capricorno: il suo segno preferito! Il segno zodiacale fortunato sarà il Toro, finalmente, mentre il segno sfortunato è la Bilancia.
L’oroscopo di martedì 3 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci persi, Vergine illuminata
Questa mattina, l’oroscopo di martedì 3 febbraio 2026 segna un giorno di equilibrio.
Oroscopo di oggi, martedì 10 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci e Cancro sognano in grande
Oggi l’oroscopo segna una giornata intensa per molti.
OROSCOPO DEL MESE: FEBBRAIO 2026
