Oroscopo di oggi martedì 10 febbraio 2026 per tutti i segni | Pesci e Cancro sognano in grande

Oggi l’oroscopo segna una giornata intensa per molti. La Luna in Sagittario e Venere in Pesci portano sogni grandi e tanta voglia di allontanarsi da casa. Pesci e Cancro percepiscono un’energia diversa, pronti a sognare in grande e a cercare nuove strade. La giornata si preannuncia piena di desideri di libertà e di nuove opportunità.

Quanti sogni e quanta voglia di andare lontano nell'oroscopo di martedì 10 febbraio 2026 con la Luna in Sagittario e Venere in Pesci. Il segno fortunato è il Cancro con una rimonta incredibile, mentre quello sfortunato è la Vergine che pare proprio stia sbagliando strategia di gioco.

