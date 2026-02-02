L'oroscopo di martedì 3 febbraio 2026 per tutti i segni | Pesci persi Vergine illuminata

Questa mattina, l’oroscopo di martedì 3 febbraio 2026 segna un giorno di equilibrio. La Luna calante in Vergine smorza le tensioni e aiuta i segni a trovare una certa calma. I Pesci si sentono un po’ persi, mentre la Vergine si sente più illuminata e sicura di sé. È un giorno in cui le stelle favoriscono la stabilità, senza grandi rivoluzioni, ma con qualche piccola luce per chi sa approfittarne.

