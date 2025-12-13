Grosso su Gattuso | L’ho visto carico positivo e consapevole di potercela fare

Fabio Grosso commenta lo stato d'animo di Gennaro Gattuso alla vigilia di Milan-Sassuolo, sottolineando la sua carica, positività e consapevolezza delle proprie capacità. L'ex calciatore e allenatore si è soffermato anche sulla situazione della Nazionale, offrendo uno sguardo sulle prospettive future e sullo spirito che anima il tecnico rossonero.

Ai microfoni di Radio-TV Serie A, ha parlato Fabio Grosso prima di Milan-Sassuolo. Tra i temi, anche un pensiero sulla Nazionale di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole. Pianetamilan.it Le parole di Grosso su Gennaro Gattuso come CT della Nazionale - 30 i rossoneri ospiteranno il Sassuolo a San Siro in occasione della quindicesima giornata ... milannews.it

Flashback azzurro: l'Italia Campione del Mondo 2006. In piedi: Buffon, Materazzi, Toni, Grosso, Totti; accosciati: Gattuso, Pirlo, Camoranesi, Cannavaro, Zambrotta, Perrotta. - facebook.com facebook

