L' Olympic Pasta firmata da un famosissimo chef italiano sta letteralmente spopolando al Villaggio Olimpico Ma la vedremo mai sulle nostre tavole?

L'Olympic Pasta, creata dallo chef stellato Carlo Bianchi, sta attirando l’attenzione di tutti al Villaggio Olimpico di via Ripamonti a Milano, dove il suo formato unico, che riproduce i cinque cerchi intrecciati dei Giochi, spicca tra i piatti serviti agli atleti. La pasta, che ha già fatto il giro dei social con immagini virali, viene preparata con ingredienti freschissimi e un metodo artigianale, distinguendosi per la sua forma innovativa e il colore dorato intenso. Tuttavia, ancora non si sa se questa novità arriverà sulle tavole italiane di tutti i giorni, dato che il suo

A l Villaggio Olimpico di via Ripamonti a Milano, e nelle sedi di gara a Cortina, il formato di pasta più fotografato del momento ha una forma inconfondibile: quella dei cinque cerchi intrecciati. La “Olympic Pasta” è diventata l’ossessione gastronomica di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026, protagonista assoluta delle colazioni e dei pranzi degli atleti che ne celebrano la forma e, soprattutto, la tenuta di cottura. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Pasta a cinque cerchi: il fenomeno “Iconic” di Milano Cortina 2026. Se nei primi giorni di Olimpiadi invernali era stato il tiramisù a dominare la scena, ora è la pasta a cinque cerchi a dominare i social degli atleti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'Olympic Pasta, firmata da un famosissimo chef italiano, sta letteralmente spopolando al Villaggio Olimpico. Ma la vedremo mai sulle nostre tavole? Approfondimenti su olympic pasta Comunicato Stampa: AL VILLAGGIO OLIMPICO DI CORTINA NASCE LA LAUNDRY UFFICIALE FIRMATA DASH E LENOR La Laundry Room del Villaggio Olimpico di Cortina apre ufficialmente, pronta a servire atlete e atleti durante i Giochi di Milano Cortina 2026. Plastiche, dal mare arrivano sulle nostre tavole Le plastiche provenienti dal mare stanno contaminando le nostre tavole, mettendo a rischio la salute e l’ambiente. Ultime notizie su olympic pasta La pasta firmata Eataly diventa la pasta ufficiale di Carlo CraccoNata a Natale 2023 e capofila della linea di prodotti firmati Eataly che oggi contano oltre 100 referenze, la pasta Eataly diventa la pasta ufficiale dei ristoranti di Carlo Cracco: dal ristorante e ... affaritaliani.it A Prendete & Mangiate la pasta in 3D firmata ArtisiaLa pasta, uno dei cibi più amati dagli italiani, non si presenta nei piatti, ma in una scultura commestibile grazie alla stampa 3D, nuovo brand, Artisia frutto di sinergie fra chef, designer, ... ilgiorno.it Eat Pasta, Ski Fasta! Il @nytimes ci racconta [con ben due articoli online e uno su carta a firma di @andrewkeh] quanto gli atleti che gareggiano a @milanocortina26 @Olympics siano innamorati della pasta e della cucina italiana [ @UNESCO] x.com Gustato per voi Piatti, drink e menu dedicati ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 Gourmet guide to Milan: selection of dishes and drinks to enjoy during the Winter Olympics. Not just pasta! Risotto Milano–Cortina @lalchimiaristorante Cortina inv - facebook.com facebook