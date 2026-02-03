La Laundry Room del Villaggio Olimpico di Cortina apre ufficialmente, pronta a servire atlete e atleti durante i Giochi di Milano Cortina 2026. La struttura offre un servizio rapido, sostenibile e di alta qualità, pronti ad affrontare le esigenze di un evento internazionale di questa portata.

La Laundry Room del Villaggio Olimpico di Cortina è pronta ad accogliere le atlete e gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con un servizio all'insegna dell'efficienza, della sostenibilità e delle alte prestazioni. Protagonisti Dash, marchio di Procter & Gamble leader in Italia nella categoria dei detersivi per lavatrice, e Lenor, il noto marchio P&G di ammorbidenti e profumatori per bucato, ovvero i Prodotti per il Bucato Ufficiali di Milano Cortina 2026 che saranno forniti ad atleti e atlete e ai loro staff in tutte e sei le sedi dei Giochi per lavare 66 mila carichi di bucato – ma con una presenza particolare a Cortina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comunicato Stampa: AL VILLAGGIO OLIMPICO DI CORTINA NASCE LA LAUNDRY UFFICIALE FIRMATA DASH E LENOR

Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames.

