Lollobrigida doppio oro e sfogo | Le critiche? Non toccate mio figlio

Francesca Lollobrigida conquista il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma subito dopo si sfoga sui social contro le critiche che ha ricevuto, chiedendo di non toccare suo figlio.

Francesca Lollobrigida si difende dopo le polemiche online.

La campionessa olimpica di pattinaggio Lollobrigida si è concessa una fetta di torta invece di un brindisi dopo la vittoria.

