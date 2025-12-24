Dopo un controllo svolto presso il porto di Salerno, i carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria e gli Ispettori dell'ICQRF di Cosenza hanno sequestrato 12 tonnellate di olio in un frantoio di Corigliano-Rossano, dichiarato come extravergine di oliva di provenienza italiana ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Controlli al porto di Salerno: sequestrate 12 tonnellate di olio dichiarato "Evo"

Leggi anche: Olio extravergine senza indicazioni d'origine: sequestrate 3 tonnellate nel porto di Bari

Leggi anche: Bari: sequestrate più di tre tonnellate di olio Guardia di finanza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vasta operazione di polizia a Salerno e provincia, sequestrate armi e droga; Sequestrate 12 tonnellate di olio evo privo di tracciabilità; Controlli dei Nas, sequestrati 650 addobbi e decorazioni natalizie; Salerno: la Polizia arresta un ricercato sul lungomare, denunciati 2 parcheggiatori abusivi.

Sequestrate al porto di Salerno 12 tonnellate di olio privo di tracciabilità - L'articolo Sequestrate al porto di Salerno 12 tonnellate di olio privo di tracciabilità proviene da OttoPagine. msn.com