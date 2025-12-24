Controlli al porto di Salerno | sequestrate 12 tonnellate di olio dichiarato Evo
Dopo un controllo svolto presso il porto di Salerno, i carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria e gli Ispettori dell'ICQRF di Cosenza hanno sequestrato 12 tonnellate di olio in un frantoio di Corigliano-Rossano, dichiarato come extravergine di oliva di provenienza italiana ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
