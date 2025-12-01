Sono viterbesi i migliori panettoni d' Italia al cioccolato e lievitati con olio evo
La VII edizione di Panettone Maximo, festival nazionale del panettone artigianale, incorona la Tuscia terra di importanti produzioni di qualità. Nell'evento di ieri 30 novembre premiate due attività della provincia.A trionfare Dolce Tuscia di Capranica nella categoria “Miglior panettone al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
