L’olimpico stupore del carboidrato

Il Villaggio Olimpico ha visto centinaia di atleti riempirsi di pasta, attirando l’attenzione per la loro passione sfrenata per il carboidrato. Questa abitudine nasce dalla necessità di recuperare energie prima delle gare di pattinaggio di velocità, dove si sfidano a colpi di velocità e resistenza. Molti sportivi preferiscono pasti abbondanti e ricchi di carboidrati, convinti che siano la chiave per migliorare le loro prestazioni sul ghiaccio.

