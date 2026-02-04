Nel villaggio olimpico di Milano-Cortina gli atleti stranieri si divertono a riprendere le differenze con le loro case. Nei video che circolano sui social si vede come molti si sorprendano di fronte ai bidet, spesso considerati una novità. La pattinatrice canadese Ivanie Blondin si ferma a commentare emozionata:

Una carrellata dei tanti video pubblicati dagli atleti di tutto il mondo nei vari villaggi olimpici di Milano-Cortina: gli atleti sembrano apprezzare le stanze ("i letti non sono di cartone!" dicono) e molti si soffermano sul bidet: "Ooh", dice la pattinatrice di velocità canadese Ivanie Blondin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Villaggio olimpico, le reazioni degli stranieri: il bidet suscita risate e stupore

Approfondimenti su Villaggio Olimpico

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Villaggio Olimpico

Argomenti discussi: Il Villaggio Olimpico di Milano visto dagli atleti; Già 42 delegazioni e oltre 1500 residenti al Villaggio Olimpico di Milano; I primi atleti arrivati al villaggio olimpico: la sorpresa… del bidet!; Milano-Cortina 2026, gli atleti olimpici festeggiano: Questa volta niente letti in cartone.

Palestre di notte, seggi elettorali, un igloo per meditare: 10 cose che non sapete del villaggio olimpicoI milanesi continuano nella loro vita – tram, metro, lavoro, casa – e quasi non si accorgono che è spuntata una città nella città. Il Villaggio olimpico si sta popolando: 1.154 camere nella zona di Po ... gazzetta.it

Villaggio Olimpico con i letti veri e si può mangiare anche di notteSei palazzine per gli atleti, 1154 camere e 1700 letti a disposizione, la mensa sforna 3400 pasti al giorno. E dopo l'Olimpiade diventerà lo studentato più grande d'Italia ... panorama.it

VareseNews dentro ai Giochi: vi portiamo alla scoperta del Villaggio Olimpico di Milano - facebook.com facebook

Milano-Cortina. A tre giorni dal via, il Villaggio olimpico raccontato sui social dagli #atleti: “Questa volta niente letti in cartone”. #Tg1 Anna Milan x.com