LIVE Dubai-Olimpia Milano 99-92 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | brutta sconfitta per la squadra di Poeta

Segui la diretta della partita tra Dubai e Olimpia Milano in Eurolega basket 2026. La squadra di Poeta ha concluso con una sconfitta su Dubai, con il punteggio di 99-92. Restate con noi per aggiornamenti e analisi sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci ascoltato. Milano paga un disastroso primo quarto ed un pessimo inizio di ultimo quarto. A Milano non bastano 15 punti di Josh Nebo e 14 di Shavon Shields. Dubai è trascinato dai 25 punti e 8 rimbalzi di Dwayne Bacon, dai 19 punti e 9 assist di McKinley Wright. Oltre ad un Mfiondu Kabengele da 17 punti e 8 rimbalzi. SI CHIUDE LA PARTITA! Vittoria di Dubai, che aggancia l’Olimpia in classifica. 99-92 Booker con il piazzato dalla lunetta. 99-90 Due liberi di Wright. 97-90 Tripla di Guduric che serve solo per la differenza canestri. 🔗 Leggi su Oasport.it

