Logistica il primo centro di distribuzione in Italia di Action ha aperto a Novara

Il primo centro di distribuzione permanente di Action, la catena discount olandese di prodotti non alimentari, ha aperto a Novara in via del Castello, creando subito una novità significativa nel settore logistico italiano.

Il primo centro di distribuzione permanente (in breve dc) di Action, la catena discount non-food, ha aperto proprio a Novara, in via del Castello. L'inaugurazione ufficiale con autorità, responsabili e dipendenti del polo logistico, è avvenuta giovedì 12 febbraio. Si tratta del primo centro in Italia e arriva dopo cinque anni dall'inaugurazione del primo store nella penisola (la provincia di Novara ne ha tre: uno in città, uno a Oleggio e uno a Dormelletto), il numero 17 in Europa e ha una capacità di servire al momento 100 negozi, ma può arrivare sino a 270. Una scelta, quella di essere all'ombra della Cupola, strategica per la sua collocazione geografica al centro di vie importanti.🔗 Leggi su Novaratoday.it

