Ha aperto a Monza KALAN primo centro di benessere integrale in Italia
In KALAN ogni individuo è considerato un essere unico e accompagnato in un percorso che integra scienza, natura e dimensione spirituale. Ambienti progettati con cura e tecnologie avanzate elevano la qualità di ogni esperienza. Tra le proposte KALAN: allenamento, meditazione, mental coaching, recovery lab, crioterapia, biotech, fisioterapia, osteopatia, medicina ayurvedica, yoga, personal training e cucina energetica. KALAN ritiene che ogni percorso inizi dall’ascolto. Lo stress, oggi, è una delle principali cause di squilibrio tra corpo, mente e nutrizione. Per questo il Metodo KALAN parte dalla sua analisi: attraverso il PPG Stress, uno strumento elettromedicale che valuta in modo non invasivo la risposta fisiologica allo stress, viene identificata la condizione energetica iniziale della persona. 🔗 Leggi su Panorama.it
Nella serata di giovedì 27 novembre, Agri Brianza ha aperto le porte del suo suggestivo Christmas World in orario di chiusura, accogliendo in esclusiva i partner AC Monza e una clientela selezionata. News: https://www.acmonza.com/it/news/agribrianza-christ - facebook.com Vai su Facebook
#Monzanews #giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne #Monza si arricchisce di una nuova #panchinarossa. È stata inaugurata oggi #25novembre davanti al Centro Civico San Carlo – San Giuseppe, come simbolo di consapevolezza e contrasto al Vai su X