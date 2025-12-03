ha aperto a monza kalan primo centro di benessere integrale in italia

In KALAN ogni individuo è considerato un essere unico e accompagnato in un percorso che integra scienza, natura e dimensione spirituale. Ambienti progettati con cura e tecnologie avanzate elevano la qualità di ogni esperienza. Tra le proposte KALAN: allenamento, meditazione, mental coaching, recovery lab, crioterapia, biotech, fisioterapia, osteopatia, medicina ayurvedica, yoga, personal training e cucina energetica. KALAN ritiene che ogni percorso inizi dall’ascolto. Lo stress, oggi, è una delle principali cause di squilibrio tra corpo, mente e nutrizione. Per questo il Metodo KALAN parte dalla sua analisi: attraverso il PPG Stress, uno strumento elettromedicale che valuta in modo non invasivo la risposta fisiologica allo stress, viene identificata la condizione energetica iniziale della persona. 🔗 Leggi su Panorama.it

