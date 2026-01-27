morbo k il 27 e 28 gennaio su rai 1 la miniserie tratta da una storia vera

In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio su Rai 1 sarà in onda in prima serata la miniserie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero, ispirata alla storia vera di un medico che nel 1943 inventò una malattia contagiosa per salvare gli ebrei romani dal rastrellamento nazista. Nella fiction diretta da Francesco Patierno, prodotta da Fabula Pictures con RaiFiction, il nome del primario del Fatebenefratelli è stato modificato e la storia è stata inevitabilmente romanzata. Il Morbo K è realmente esistito, una finta malattia inventata dal dottor Giovanni Borromeo per salvare gli ebrei romani dalle persecuzioni nazifasciste con quella K che rimandava a Kesslering e Kappler. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

