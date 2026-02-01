L’Odissea – Una vera Troyata a Milano il 27 e il 28 marzo

A Milano arriva “L’Odissea – Una vera Troyata”, due serate di spettacolo che promettono di far ridere e riflettere. La commedia, già molto amata a Londra, arriva nel capoluogo lombardo il 27 e 28 marzo e si propone come una parodia irriverente della storia classica. Gli spettatori si aspettano un mix di humor e citazioni famose, con personaggi rivisitati e testi riscritti su hit famose, proprio come nelle pantomime del West End.

Roma, 1 feb. (askanews) – Nel West End londinese le Pantomimes sono un’istituzione che muove milioni di spettatori locali e internazionali, per momenti da condividere insieme al resto della famiglia; parodie in cui i personaggi principali possono contare su nomi “travisati”, vicende classiche rivisitate e testi riscritti su hit indimenticabili. Un genere che, in Italia, conta pochissimi rappresentanti: tra loro l’autore, regista e produttore Thomas Centaro, che Hystrio ha riconosciuto come artista specializzato nella “chiave comico-musicale dei classici letterari”. Con due attesissime serate, venerdì 27 e sabato 28 marzo Centaro porta nuovamente in scena L’ODISSEA – UNA VERA TROYATA all’EcoTeatro di Milano (ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dal 27 al 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Rai 1 propone la miniserie in quattro episodi

