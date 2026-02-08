Cardi B e un robot | lap dance finita male a San Francisco risate e nessun ferito Il video è virale

Cardi B si è trovata a terra durante una serata a San Francisco. La rapper stava facendo una lap dance su un robot quando qualcosa è andato storto. La scena è finita in modo comico, con risate e senza feriti. Il video dell’incidente è diventato subito virale sui social.

Cardi B, la rapper di fama mondiale, è finita a terra in un rocambolesco incidente durante una serata a San Francisco, dopo aver tentato una lap dance su un robot umanoide. L’episodio, avvenuto all’uscita di un locale, è diventato virale in poche ore grazie alla rapida diffusione di video e immagini sui social media. La scena, tanto insolita quanto inaspettata, ha visto la cantante perdere l’equilibrio mentre interagiva con la macchina, trascinandola con sé in una caduta che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi. L’incidente è avvenuto mentre Cardi B supportava il suo fidanzato, Stefon Diggs, impegnato con i New England Patriots nella competizione per il Super Bowl.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Francisco Robot

Cardi B torna a far parlare di sé su TikTok con un video che sta spopolando sui social.

Un video girato nel centro di Roma sta facendo il giro del web.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Francisco Robot

Argomenti discussi: Rifiuti, Cardi spieghi perchè le tariffe sono aumentate del 10%; Cardi B favorita per l’incidente allo spettacolo dell’intervallo del Tremendous Bowl di Dangerous Bunny; Ambiente, duro scontro in Giunta: il sindaco revoca le deleghe all’assessore; Negri revoca le deleghe all’assessore Cardi.

Cardi B e Offset hanno chiesto aiuto a un prete per salvare il loro rapportoCardi B e Offset sono due affermate star dell’hip hop internazionale e, nonostante il successo, qualche problema ha recentemente colpito il loro matrimonio. I due artisti si sono sposati in segreto a ... 105.net

Cardi B è stata assolta, e le sue risposte sono ormai diventate viraliCardi B lascia il tribunale di Alhambra dopo essere stata dichiarata non responsabile nel processo per aggressione. La rapper, con un vistoso completo a pois bianchi e neri, ha vinto la causa civile ... dilei.it

La superstar cinese dello sci freestyle, nata e cresciuta a San Francisco, è molto più di una campionessa: è un simbolo sospeso due mondi, tra sport e geopolitica. La sua storia racconta le ambizioni globali di Pechino facebook

Come “devi andare a San Francisco la prossima settimana” x.com