Lo scoop della Faz dalla sala stampa delle Olimpiadi | I giornalisti stranieri sporcano perché camminano col caffè in mano

Da ilnapolista.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scoop della Faz dalla sala stampa delle Olimpiadi di Parigi: i giornalisti stranieri sporcano i tavoli perché camminano col caffè in mano. Secondo quanto emerso, molti di loro non si fermano a bere e finiscono per versare il liquido sulle superfici, lasciando tracce evidenti. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei responsabili e che potrebbe spiegare il motivo delle macchie di caffè visibili sui banchi di lavoro.

Quest’articolo è – mentre pubblichiamo, dopo lo abbasseranno – in apertura della pagina dello sport della Faz, uno dei più rispettati quotidiani d’Europa. Ed è un’intervista di uno degli inviati del giornale tedesco alle Olimpiadi di Milano-Cortina a Eva Sommerschuh, ovvero la coordinatrice del personale addetto alle pulizie della sala stampa olimpica di Milano. Ci lavorano ogni giorno circa 400 giornalisti. E’ un’intervista un po’ surreale. Olimpiadi, i giornalisti in difficoltà col caffè. La signora Sommerschuh spiega come funziona il pronto intervento pulizie: “Facciamo regolarmente dei giri di controllo dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lo scoop della faz dalla sala stampa delle olimpiadi i giornalisti stranieri sporcano perch233 camminano col caff232 in mano

© Ilnapolista.it - Lo scoop della Faz dalla sala stampa delle Olimpiadi: “I giornalisti stranieri sporcano perché camminano col caffè in mano”

Approfondimenti su faz scoop

Scoppia un incendio nella sala stampa ai Golden Globes a causa del caffè bollente

Durante la cerimonia dei Golden Globes di domenica 11 gennaio al Beverly Hilton, si è verificato un incendio nella sala stampa, causato da un caffè bollente.

Gaza, Israele blocca ancora i giornalisti stranieri: “Motivi di sicurezza”. Stampa estera: “Delusi, continua a tenerci fuori”

Israele mantiene il divieto di ingresso a Gaza per i giornalisti stranieri, motivandolo con ragioni di sicurezza.