Lo scoop della Faz dalla sala stampa delle Olimpiadi | I giornalisti stranieri sporcano perché camminano col caffè in mano

Lo scoop della Faz dalla sala stampa delle Olimpiadi di Parigi: i giornalisti stranieri sporcano i tavoli perché camminano col caffè in mano. Secondo quanto emerso, molti di loro non si fermano a bere e finiscono per versare il liquido sulle superfici, lasciando tracce evidenti. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei responsabili e che potrebbe spiegare il motivo delle macchie di caffè visibili sui banchi di lavoro.

Quest'articolo è – mentre pubblichiamo, dopo lo abbasseranno – in apertura della pagina dello sport della Faz, uno dei più rispettati quotidiani d'Europa. Ed è un'intervista di uno degli inviati del giornale tedesco alle Olimpiadi di Milano-Cortina a Eva Sommerschuh, ovvero la coordinatrice del personale addetto alle pulizie della sala stampa olimpica di Milano. Ci lavorano ogni giorno circa 400 giornalisti. E' un'intervista un po' surreale. Olimpiadi, i giornalisti in difficoltà col caffè. La signora Sommerschuh spiega come funziona il pronto intervento pulizie: "Facciamo regolarmente dei giri di controllo dell'edificio.