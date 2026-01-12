Scoppia un incendio nella sala stampa ai Golden Globes a causa del caffè bollente
Durante la cerimonia dei Golden Globes di domenica 11 gennaio al Beverly Hilton, si è verificato un incendio nella sala stampa, causato da un caffè bollente. L’incidente, che ha coinvolto il backstage, è stato prontamente gestito senza gravi conseguenze. Nessuno dei presenti ha riportato ferite, e l’evento si è svolto regolarmente. L’incidente sottolinea l’importanza di precauzioni di sicurezza anche in contesti ufficiali e pubblici.
Durante la cerimonia dei Golden Globes di domenica 11 gennaio, è scoppiato un piccolo incendio nel backstage allestito al Beverly Hilton. L'incidente si è risolto in poco tempo, ma il tutto è avvenuto a causa del caffè bollente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Paura nella sala stampa dei Golden Globe: il caffè bollante fa prendere fuoco al tappeto. I momenti di panico – Video
Leggi anche: Fuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio: ustionato lo sposo, scoppia un incendio nella sala ricevimenti
Golden Globes 2026: scoppia un incendio.
Golden Globe, scoppia l'incendio dietro le quinte. Ecco che cos'è successo. VIDEO - Durante la cerimonia al Beverly Hilton un addetto del catering rovescia il caffè su una bomboletta di combustibile: tappeto in fiamme, tutto domato in ... affaritaliani.it
Pollenza, scoppia l'incendio e la casa si riempie di fumo: i carabinieri salvano una 95enne - facebook.com facebook
Petardo finisce sul terrazzo: scoppia un incendio x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.