Scoppia un incendio nella sala stampa ai Golden Globes a causa del caffè bollente

Durante la cerimonia dei Golden Globes di domenica 11 gennaio al Beverly Hilton, si è verificato un incendio nella sala stampa, causato da un caffè bollente. L’incidente, che ha coinvolto il backstage, è stato prontamente gestito senza gravi conseguenze. Nessuno dei presenti ha riportato ferite, e l’evento si è svolto regolarmente. L’incidente sottolinea l’importanza di precauzioni di sicurezza anche in contesti ufficiali e pubblici.

