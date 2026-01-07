Israele mantiene il divieto di ingresso a Gaza per i giornalisti stranieri, motivandolo con ragioni di sicurezza. Nonostante il cessate il fuoco e le proteste di organizzazioni della stampa, l'accesso alla Striscia rimane limitato, suscitando delusione tra i media internazionali. La situazione evidenzia le difficoltà nel garantire la libera informazione in un contesto di tensione e conflitto.

Nonostante il cessate il fuoco e le proteste di sindacati e associazioni, Israele continua a sbarrare l’accesso alla Striscia di Gaza ai giornalisti stranieri. Uno stop che va avanti dal 7 ottobre 2023 e che proseguirà anche in questo inizio del 2026. Il governo di Tel Aviv infatti ha dichiarato alla Corte Suprema che il divieto per i media internazionali deve rimanere in vigore per motivi di sicurezza. Nel documento inviato al tribunale e riportato dall’Afp, il procuratore rappresentante dell’esecutivo sostiene che la tregua a Gaza è oggetto di “ continue minacce ” e per questo “non deve essere autorizzato” l’ingresso di reporter senza scorta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele blocca ancora i giornalisti stranieri: “Motivi di sicurezza”. Stampa estera: “Delusi, continua a tenerci fuori”

Leggi anche: Oxfam a Fanpage: “Israele blocca ancora i nostri aiuti, a Gaza si continua a morire di fame: altro che pace”

Leggi anche: Israele proroga ancora il divieto d’accesso dei giornalisti internazionali a Gaza

