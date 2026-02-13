Nasser Al-Khelaïfi ha sottratto i diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030 alla Ligue 1, scegliendo di assegnarli a beIN Sports, provocando un nuovo scossone nel calcio francese. La decisione della FIFA, annunciata senza preavviso e senza consultare la Lega francese, ha alimentato tensioni già alte tra le parti e aperto una crisi aperta nel sistema sportivo del Paese.

La crisi del calcio francese è sempre stata tale. Solo che l'ultima baruffa – la controversa decisione della Fifa di assegnare i diritti tv dei Mondiali 2026 del 2030 a beIN Sports invece che a Ligue 1+ – ha innescato un terremoto nella già fragile architettura della Lega francese. Tanto per cominciare s'è subito dimesso Nicolas de Tavernost, il Ceo di Lfp Media, l'uomo forte che reggeva il carico dell'ambizioso progetto Ligue 1+. La Coppa del Mondo – ne scrivono sia Rmc che So Foot, ma in generale la questione è su tutti i giornali sportivi francesi – rappresentava l'occasione perfetta per rilanciare Ligue 1+, che aveva superato il milione di abbonati ma stava vivendo una fase di stagnazione.

© Ilnapolista.it - Lo scippo di Al-Khelaïfi dei diritti tv del Mondiale alla Ligue1 ha rotto il calcio francese. Di nuovo

Nasser al-Khelaïfi ha preso i diritti dei Mondiali alla Lega francese di calcio.

