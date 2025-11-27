Il valore dei diritti tv del calcio europeo aumenta ma solo vendendoli porta a porta Guardian
La scorsa settimana la Uefa si è assicurata aumenti medi annui di oltre il 20% nel valore dei diritti tv della Champions League nei suoi cinque maggiori mercati europei, attirando per la prima volta all’asta la Paramount, che si è assicurata i diritti nel Regno Unito, ha trionfato in Germania e ha costretto Sky ad aumentare la sua offerta per i diritti in Italia. “L’aumento dei ricavi per le stagioni 2027-2031 e l’ingresso di un nuovo importante attore in un mercato dei diritti altrimenti stagnante sono motivo di gioia per la Uefa – scrive il Guardian – ma altrettanto significativo a lungo termine è il prodotto che non è riuscito a vendere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
