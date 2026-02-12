Al-Khelaïfi ha fregato alla Lega francese i diritti dei Mondiali non si sa come L’Equipe

Nasser al-Khelaïfi ha preso i diritti dei Mondiali alla Lega francese di calcio. La cosa sorprende perché nessuno si aspettava un colpo così deciso da parte del boss del Psg. Per ora, nessuno ha spiegato come abbia fatto a fregarseli, ma il suo nome resta sulla bocca di tutti.

Nasser al-Khelaïfi ha fregato la Lega calcio francese. Perché, forzando un po’ la cosa, si può dire che il boss del Psg è più potente del calcio francese. E’ successo infatti che la sua emittente, beIN Sports, s’è aggiudicata con colpo di mano last minute i diritti tv dei Mondiali del 2026 e del 2030, bruciando all’improvviso la Ligue 1+, la piattaforma di proprietà della lega. Lo rivela L’Equipe. “Ligue 1+ era sul punto di finalizzare un accordo con la Fifa per l’edizione 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per quasi 20 milioni di euro (17 milioni di euro per i diritti + 2,5 milioni di euro per i costi di produzione). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

