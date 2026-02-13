Lo facevo sulle tavolette dei water! Kennedy Jr rivelazioni shock

Da thesocialpost.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato di aver scritto le sue teorie sui rischi dei vaccini “sulle tavolette dei water”, una rivelazione che ha subito fatto scalpore e che si distingue per il modo provocatorio con cui ha descritto il suo metodo di divulgazione.

Le dichiarazioni del ministro della Salute americano Robert F. Kennedy Jr. sono destinate a lasciare un segno nel dibattito pubblico statunitense. Durante un’intervista al podcast The Past Weekend, condotto dal comico Theo Von, Kennedy ha affrontato il tema del rapporto personale con le malattie e con le restrizioni adottate durante la pandemia, utilizzando espressioni dirette che hanno immediatamente acceso la polemica. Leggi anche: Vaccini, Kennedy e Trump dichiarano guerra a Bill Gates: “Basta soldi, ostile alla scienza” Le dichiarazioni di Kennedy sul Covid e sui germi. Nel corso della conversazione, Robert F. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

lo facevo sulle tavolette dei water kennedy jr rivelazioni shock

© Thesocialpost.it - “Lo facevo sulle tavolette dei water!”. Kennedy Jr, rivelazioni shock

La confessione di Robert F. Kennedy Jr: «Sniffavo cocaina dai sedili del water» – Il video

Dopo la valanga di critiche sulle scelte di look sbagliate e irrealistiche, ecco il trailer della serie che racconta l'amore tra John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette

Dopo settimane di critiche per i look troppo fantasiosi e poco pratici, arriva finalmente il trailer della serie che racconta l’amore tra John F.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Lo facevo sulle tavolette dei water!. Imbarazzo totale nell'amministrazione Trump: parole folli.