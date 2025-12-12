Vertenza centrale Enel | la Cgil chiede l' intervento urgente del governo

La vertenza della centrale Enel “Federico Secondo” di Brindisi ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni locali. La Cgil di Brindisi, insieme al Coordinamento Industria, ha richiesto con urgenza l'intervento del governo nazionale, sottolineando l'importanza di trovare una soluzione rapida e condivisa per preservare i posti di lavoro e il patrimonio energetico della zona.

BRINDISI - La Cgil di Brindisi, congiuntamente al Coordinamento Industria, ha formalizzato una richiesta di intervento urgente al governo nazionale inviando una lettera aperta agli onorevoli D'Attis, Stefanazzi e Turco in merito alla vertenza legata alla centrale Enel "Federico Secondo".

