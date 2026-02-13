Davide Ghiotto ha preso parte oggi alla gara dei 10.000 metri di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sfidando il fenomeno slovacco Jilek, che ha dominato le prime fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 femminili di speed skating dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium sarà teatro di una delle sfide più affascinanti dei Giochi: i 10000 metri maschili di speed skating. Una gara che profuma di storia e che vedrà protagonista assoluto Davide Ghiotto, chiamato a confermare il podio olimpico conquistato a Pechino e a ribadire il suo status di riferimento mondiale delle lunghe distanze ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il pattinatore vicentino resta uno dei nomi più solidi del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, 10000 metri Olimpiadi in DIRETTA: Davide Ghiotto sfida il fenomeno Jilek

Questa mattina si svolge la gara dei 5000 metri di speed skating maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Alle 16:00, al Milano Speed Skating Stadium si svolge una delle gare più attese della giornata.

