LIVE Speed skating 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Davide Ghiotto mina vagante Eitrem e Jilek favoriti

Questa mattina si svolge la gara dei 5000 metri di speed skating maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Davide Ghiotto si presenta come outsider, pronto a sorprendere, mentre Eitrem e Jilek sono considerati favoriti. La competizione è molto aperta e l’atmosfera è carica di tensione. Gli appassionati sono già davanti agli schermi, pronti a seguire ogni movimento sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 maschili di speed skating maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il Milano Speed Skating Stadium accende i riflettori su una delle prove più affascinanti e selettive del pattinaggio di velocità: i 5.000 metri maschili. Sul ghiaccio dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 andrà in scena una distanza che rappresenta l'essenza stessa dello speed skating, un equilibrio sottile tra resistenza, ritmo e capacità di soffrire fino all'ultimo giro. Parlare di 5.000 metri, per l'Italia, significa inevitabilmente tornare con la memoria al bronzo olimpico di Enrico Fabris a Torino 2006, una medaglia che ha segnato una svolta storica.

