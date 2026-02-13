LIVE Snowboardcross femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Michela Moioli insegue una medaglia

Michela Moioli si trova in pista a La Thuile, dove sta cercando di conquistare una medaglia nel snowboardcross femminile alle Olimpiadi 2026, dopo aver superato le qualificazioni con una buona performance. La sua corsa, che sta facendo seguito a una preparazione lunga e intensa, si svolge in un tracciato reso difficile dalle condizioni di neve mista e dal vento freddo. La gara si sta svolgendo sotto gli occhi di migliaia di spettatori, tra cui numerosi tifosi italiani che la sostengono dal vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica femminile di snowboardcross. A Livigno torna lo spettacolo ad un giorno dalla competizione maschile. Tocca alle donne con l'Italia che si affida ad una acciaccata Michela Molioli. La bergamasca stringe i denti dopo la caduta patita in allenamento, e grazie all'aiuto dei medici italiani si presenterà al via della gara. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round, mentre gli ottavi di finale inizieranno a partire dalle 13.30. Occhi puntati dunque su Michela Moioli, che proverà a dare tutto.