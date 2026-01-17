LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | Michela Moioli ai piedi del podio vince Bankes

Segui la diretta di Snowboardcross Dongbeiya 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Michela Moioli si posiziona appena fuori dal podio, chiudendo in quarta posizione, mentre Bankes conquista la vittoria. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:05 Peccato. E' quarta Michela Moioli. Seconda posizione per l'australiana Josie Baff, terza la francese Chloe Traspeuch. 7:04 Finale complicata per Moioli, che non riesce a trovare spazio uscendo in quarta posizione dal cancelletto. L'azzurra ci prova fino al traguardo chiudendo vicinissima al terzo posto. Attesa per il photofinish, la certezza è la nettissima vittoria della britannica Charlotte Bankes. 7:03 E' il momento della finalissima. Michela Moioli sfida la britannica Charlotte Bankes, l'australiana Josie Baff e la francese Chloe Trespeuch. 7:02 Vittoria e conseguente quinto posto finale per la francese Julia Nirani-Pereira.

